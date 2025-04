Coronel Marcos Lemes assume comando do CPI-10 em Araçatuba

Uma importante mudança no alto escalão da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi oficializada nesta quinta-feira (17) com a publicação no Diário Oficial: o coronel Marcos Rogério Lemes assume o comando do CPI-10 (Comando de Policiamento do Interior), com sede em Araçatuba, substituindo a coronel Adriana Roledo Belluzo, que será transferida para o CPI-8, em Presidente Prudente.

A troca entre os dois comandantes foi definida por “conveniência do serviço”, conforme consta no ato oficial. A movimentação integra uma reestruturação mais ampla, que também atinge o comando geral da corporação no Estado.

Retorno às origens

Natural de Araçatuba, o coronel Lemes retorna à cidade em um momento estratégico para a segurança pública regional. Ingressou na PM em 1993, no curso de formação de oficiais, e foi promovido a coronel em abril de 2024. Inicialmente, assumiu a coordenadoria de Assuntos Jurídicos da corporação e, pouco tempo depois, foi transferido para o Oeste Paulista, onde passou a comandar o CPI-8, responsável por 67 municípios das regiões do Vale do Paranapanema e Presidente Prudente.