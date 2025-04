Mulher é atacada e ameaçada por ex-companheiro em Birigui

Na manhã de terça, por volta das 6h40, a vítima seguia de carro com a mãe quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, que passou a persegui-las com um veículo. Ainda segundo o relato, ele passou a fechá-las no trânsito até forçar a parada do carro.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem, separado da vítima há cerca de um ano, teria ido até a residência da ex-companheira durante a madrugada por duas vezes, gritando ameaças contra ela e os filhos do casal. A polícia foi acionada em ambas as ocasiões, mas ele já havia fugido antes da chegada das viaturas.

Um caso grave de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na manhã da última terça-feira (15), em Birigui . Uma mulher foi ameaçada e agredida pelo ex-marido enquanto trafegava com a mãe pela Avenida Isaura Macarini Albani, nas proximidades de um auto posto, no bairro ArtVille.

Em seguida, o agressor teria quebrado com a mão o vidro da porta do motorista, abrindo-a e tentando retirar à força a ex-companheira do veículo, puxando-a pela gola da camiseta. Populares que passavam pelo local intervieram, impedindo que a agressão fosse ainda mais grave. Antes de fugir, o homem ainda quebrou o para-brisa do carro e proferiu ofensas verbais, além de novas ameaças contra a vítima.

A mulher apresentava sinais de agressão no pescoço, mas recusou atendimento médico no momento. O carro ficou com danos visíveis e deverá passar por perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Birigui como ameaça, dano qualificado, lesão corporal e injúria. A vítima manifestou interesse em solicitar medida protetiva contra o agressor.

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local poderão ajudar na identificação da placa do veículo utilizado pelo autor, que não foi localizado até o momento. A polícia segue investigando o caso.