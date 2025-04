Região Noroeste lidera casos de leishmaniose em SP neste ano

O noroeste paulista, que inclui municípios como São José do Rio Preto, Araçatuba e Jales, concentrou a maioria dos casos de leishmaniose visceral registrados no estado de São Paulo em 2025.

De acordo com dados do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE), dos 12 casos confirmados em todo o estado neste ano, sete ocorreram nessa região, considerada endêmica pela recorrência da doença. Araçatuba lidera com cinco registros, seguida de Jales e Rio Preto, com um caso cada. Para comparação, em 2024, o noroeste também apresentou números expressivos: das 45 ocorrências em todo o estado, 27 foram concentradas nessa mesma área, sendo 20 em Araçatuba, quatro em Jales e três em São José do Rio Preto.

A leishmaniose visceral é uma infecção causada pelo protozoário Leishmania chagasi, transmitido pela picada do mosquito-palha. A doença afeta tanto humanos quanto cães e, se não tratada adequadamente, pode ser fatal em até 90% dos casos.