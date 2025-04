Idosos poderão se vacinar contra gripe em supermercados

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará nesta quarta-feira, 16, uma ação especial de vacinação contra a gripe voltada a pessoas com 60 anos ou mais. A imunização acontecerá nos estacionamentos das quatro unidades de um supermercado da cidade, em dois períodos: das 7h às 9h30 e das 15h às 17h.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal entre o público idoso, que até 11 de abril somava 4.185 pessoas vacinadas, o que representa apenas 10,35% da meta estipulada pelo município, que é de pelo menos 90% deste grupo.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Priscila Cestaro, a vacinação é essencial para prevenir complicações respiratórias graves, especialmente com a proximidade do inverno. “A imunização protege contra três cepas do vírus influenza: A, H3N2 e B”, destaca.