Bancos fecham nos feriados da Semana Santa e Tiradentes

Para os tributos e impostos com vencimento marcado para os dias sem expediente bancário, é recomendado antecipar o pagamento, evitando juros e multas. Normalmente, os vencimentos já são ajustados para não coincidirem com feriados, mas a orientação é redobrar a atenção para não perder prazos.

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os boletos de cobrança e contas de consumo (como água, luz e telefone) com vencimento nos dias 18 e 21 poderão ser pagos sem acréscimo na terça-feira, 22 de abril, primeiro dia útil após os feriados — desde que não haja feriado municipal ou estadual nas localidades.

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento ao público nos feriados da Sexta-Feira da Paixão (18) e Tiradentes (21). Nesses dias, não haverá compensações bancárias, como TEDs ou quitação de boletos. A exceção é o PIX, que segue funcionando normalmente, 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana.

O diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria, reforça que os canais digitais e caixas eletrônicos seguem operando e são a melhor alternativa nos dias sem atendimento presencial. "Esses canais oferecem praticamente todos os serviços do sistema bancário, como pagamentos, transferências e consultas de saldo", explica.

Atendimento retorna na terça-feira

As agências bancárias voltam a funcionar normalmente na terça-feira, 22, a partir do horário habitual de cada unidade. Enquanto isso, os clientes podem utilizar o internet banking, aplicativos no celular, caixas eletrônicos e telefone para movimentações financeiras e pagamentos.

A Febraban também lembra que clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem realizar pagamentos de boletos via DDA (Débito Direto Autorizado), o que também pode facilitar a organização dos compromissos financeiros durante o feriado.