Baep prende pintor por tráfico de drogas em Araçatuba

Um pintor de 24 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira, 15, durante patrulhamento do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), na rua Domingos Mungo, no bairro Vila Carvalho, em Araçatuba.

De acordo com a corporação, os policiais avistaram o suspeito em atitude considerada suspeita. Já havia, segundo o Baep, denúncias anteriores indicando o possível envolvimento do indivíduo com o tráfico de entorpecentes na região.

Durante a abordagem, o rapaz, que trabalha como pintor, foi submetido a revista pessoal, sendo encontrados com ele cinco microtubos contendo cocaína. Questionado, ele confessou a prática do crime e indicou que havia mais drogas escondidas em uma casa abandonada nas proximidades.