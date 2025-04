Suspeito de tráfico de drogas é preso em Buritama

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Parque Residencial Brasil, em Buritama, na noite dessa segunda-feira, 14. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina com o objetivo de coibir o comércio ilegal de entorpecentes na região.

Durante a operação, os policiais abordaram dois indivíduos que atuavam como olheiros em um ponto já conhecido pela prática do crime. No momento da abordagem, outros dois suspeitos correram para o interior de uma residência próxima.

Um dos homens foi detido nos fundos do imóvel. Com ele, os policiais encontraram 30 porções de cocaína e a quantia de R$ 105 em dinheiro. O outro suspeito tentou se desfazer de uma mochila durante a fuga. Dentro dela, havia aproximadamente 1.500 microtubos plásticos vazios, geralmente utilizados para embalar drogas.