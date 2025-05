Veículo furtado capota e pega fogo durante fuga em rodovia

Um veículo furtado foi recuperado pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na manha desse sábado, 3, na altura do km 314 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Braúna, durante a Operação Impacto, realizada no feriado do Dia do Trabalho.

Os policiais tentaram abordar um veículo Mitsubishi Outlander, momento em que o condutor fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle da direção, capotou o carro, que em seguida pegou fogo. O condutor abandonou o local e correu em direção a um canavial às margens da rodovia. Ele não havia sido localizado até o fechamento desta matéria.

Após consulta ao número do chassi, os policiais constataram que o carro havia sido furtado em Porto Alegre (RS), em 24 de fevereiro deste ano. O veículo estava com placas de outro automóvel do mesmo modelo, caracterizando adulteração de sinal identificador.