Pai do vereador Fermino morre em Birigui, aos 79 anos

Antonio Grosso, de 79 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 10, na Santa Casa de Birigui. Ele era pai do vereador José Fermino Grosso e avô do ex-vereador André Fermino. Deixa sua esposa, Ivone Cracco Grosso, com quem foi casado por 61 anos, celebrando essa longa união no último dia 14 de dezembro de 2024, e os filhos Fermino, Selma e Solange.

Nascido no bairro rural Imbé, pertencente ao município de Bilac, Antonio mudou-se ainda na infância para o bairro Taquari, em Birigui. Trabalhou por muitos anos em um retiro da família Stábile e, posteriormente, atuou como açougueiro. Junto à esposa, produzia e comercializava produtos caseiros, vendendo de porta em porta e em fábricas da cidade.

De acordo com familiares, Antonio Grosso foi submetido a uma cirurgia no último sábado, 5, na Santa Casa de Birigui para a retirada de um acúmulo de líquido na cabeça. Durante o procedimento, ocorreu um sangramento que resultou em um AVC hemorrágico. Ele permanecia internado na UTI da unidade de saúde e estava programado para passar por uma nova cirurgia na manhã desta quinta-feira, 10, a fim de corrigir a hemorragia. No entanto, não resistiu.