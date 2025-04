TOR apreende 1.500 maços de cigarros contrabandeados

Na manhã desta terça-feira (8), durante a Operação Impacto, realizada na divisa com o Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar apreendeu 1.500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai em Nova Independência (SP).

A abordagem ocorreu no km 173 da Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), quando os policiais identificaram volumes suspeitos no interior de um veículo GM/Meriva durante uma fiscalização de rotina. Ao realizarem a vistoria, foi constatado que a carga não possuía documentação fiscal.

O motorista, que já possui antecedentes criminais, foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A ação integra as operações de combate ao contrabando e à entrada ilegal de mercadorias no Estado de São Paulo.