Vereador de Andradina quer benefícios a professores cursando pós

O vereador Professor Klebinho (MDB) apresentou à Câmara Municipal de Andradina, nesta segunda-feira, 7, um anteprojeto de lei que propõe a regulamentação do afastamento remunerado para professores da rede municipal que ingressarem em cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). A proposta modifica a Lei nº 3.905/2022, reinserindo no Plano de Carreira do Magistério Municipal o direito ao auxílio para formação acadêmica, suprimido em legislações anteriores.

Pelo texto, o profissional contemplado com bolsa de pós-graduação terá direito a se afastar de suas funções no magistério municipal, com subsídio financeiro a ser regulamentado pelo Poder Executivo. O afastamento poderá ser concedido por até dois anos para cursos de mestrado e até quatro anos para doutorado, conforme regulamentação específica. Durante esse período, o professor deverá apresentar relatórios semestrais que comprovem o andamento do curso e sua progressão acadêmica.

Concluído o curso, o profissional deverá permanecer no magistério municipal por, no mínimo, dois anos no caso de mestres e quatro anos no caso de doutores. O descumprimento dessa contrapartida implicará na devolução dos valores recebidos durante o afastamento.