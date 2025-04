Motorista alcoolizado provoca engavetamento em rodovia na região

Um acidente de trânsito causado por um condutor embriagado mobilizou a Polícia Militar Rodoviária na tarde desse sábado, 5, no quilômetro 379,5 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã.

Durante uma operação "Pare e Siga", que ocorria por conta de obras na pista, veículos aguardavam parados a liberação do tráfego quando foram surpreendidos por um carro que não conseguiu parar a tempo. O automóvel, com placas de Osvaldo Cruz, atingiu a traseira de um dos veículos que estavam na fila. Com o impacto, esse primeiro carro acabou colidindo também com o veículo à sua frente, registrado em Presidente Prudente.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Após os testes do bafômetro, foi constatado que o motorista de 44 anos que causou o engavetamento havia ingerido álcool, com resultado de 0,73 mg/L de álcool por litro de ar expelido.