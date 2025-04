Motorista preso com drogas após manobras perigosas em Guararapes

No último sábado (5), policiais militares realizavam patrulhamento pela Avenida Júlio Prestes, em Guararapes, quando avistaram um Ford Escort trafegando de forma perigosa, com arrancadas bruscas. Diante da situação, os agentes iniciaram um breve acompanhamento e abordaram o veículo em frente à residência do condutor.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram R$ 120 no bolso do motorista. O passageiro também foi revistado, mas nada de ilícito foi localizado com ele. Na vistoria do carro, foram apreendidos 10 pinos de cocaína e três celulares da marca Samsung. Já na casa do condutor, os policiais encontraram uma porção de maconha.

Diante dos fatos, os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Após prestarem depoimento, o passageiro foi liberado, enquanto o motorista permaneceu preso e está à disposição da Justiça.