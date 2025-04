Polícia apreende pistola e prende homem por posse ilegal de arma

Durante patrulhamento preventivo no bairro Candeias, em Birigui, a equipe da ROCAM recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria armado enquanto conduzia um veículo GM Astra, de cor preta.

Com base nas informações, os policiais intensificaram a vigilância na região e localizaram o carro estacionado em frente a uma área de lazer no bairro Moimaz. Ao perceber a aproximação da equipe, um indivíduo que estava ao lado do veículo entrou rapidamente no estabelecimento, mas foi abordado logo em seguida.

Durante a revista no automóvel, os agentes encontraram um coldre de arma de fogo. Questionado, o suspeito confessou ter escondido uma pistola calibre 9mm dentro de um colchão no local. A equipe realizou diligências e localizou a arma, que não possuía registro nos sistemas de consulta.

O homem alegou que a pistola pertencia ao irmão, que possuía registro legal, mas afirmou tê-la retirado sem autorização.

Diante dos fatos, ele foi preso pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03). A abordagem ocorreu sem resistência e não foi necessário o uso de algemas. O suspeito e a arma foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a prisão foi ratificada e o armamento apreendido.