Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Birigui

Na tarde deste sábado (5), policiais da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) apreenderam um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas no bairro Quemil, em Birigui.

De acordo com a polícia, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando, ao entrar na Rua José Cândido Costa Netto, avistou o jovem acompanhado de outro indivíduo já conhecido por envolvimento com o tráfico. Ao notar a aproximação dos policiais, o adolescente tentou fugir para dentro de uma residência e descartou diversos eppendorfs com entorpecente próximo ao muro. No entanto, foi alcançado e abordado.

Durante a abordagem, o jovem afirmou que havia mais drogas em seu quarto, alegando que seriam apenas para consumo pessoal. No local, os agentes encontraram aproximadamente 40 gramas de maconha, além de 30 porções da substância prontas para venda, nove frascos de vidro com líquido semelhante a lança-perfume, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e R$ 1.286 em dinheiro. O celular do adolescente também recebeu, durante a ação, diversas mensagens de possíveis usuários solicitando entorpecentes, o que reforçou a suspeita de tráfico.

A avó do jovem e o companheiro dela estavam na residência e acompanharam toda a ação policial, incluindo a contagem do dinheiro apreendido.

O adolescente foi encaminhado ao plantão policial, onde teve a apreensão confirmada pelo delegado de plantão, Dr. Ícaro Oliveira Borges, permanecendo à disposição da Justiça.