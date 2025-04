Suspeito de abusar de duas crianças é preso pela polícia

Um homem suspeito de abusar sexualmente de pelo menos duas crianças em Jales, região de Araçatuba, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 9. Os casos teriam ocorrido ao longo de 2024.

A prisão foi determinada por meio de mandado expedido pela Justiça, com base em investigação por estupro de vulnerável. Além da detenção, agentes também realizaram buscas na residência do investigado, em Macaubal, onde recolheram aparelhos eletrônicos e um chinelo infantil.

As autoridades não divulgaram a idade das vítimas nem do suspeito. As investigações seguem em andamento.