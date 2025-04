Araçatuba é uma das regiões que menos cresceu no Estado em 2024

A região administrativa (RA) de Araçatuba registrou uma das piores performances econômicas do Estado de São Paulo em 2024. De acordo com dados da Fundação Seade, divulgados nesta quarta-feira, 9, a taxa de crescimento do volume do Produto Interno Bruto (PIB) acumulado ao longo do ano foi de apenas 0,7%, enquanto a média estadual ficou em 3,4%.

No ranking das 20 regiões analisadas, Araçatuba ficou entre as três últimas colocações, superando apenas Marília (-0,7%) e Registro (-3,3%). Em contraste, as regiões com maior crescimento foram Ribeirão Preto (5,1%), município de São Paulo (5,0%) e a região do ABCD (4,9%).

Além do fraco desempenho, a participação de Araçatuba no PIB estadual é de apenas 1,1%, uma das menores entre as regiões paulistas, evidenciando a necessidade de políticas públicas voltadas à retomada do crescimento e valorização das potencialidades locais.