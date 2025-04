Crianças são internadas em Araçatuba após pressão; 'salvou vidas'

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, conseguiu transferir 12 crianças que estavam internadas no Pronto-Socorro Municipal (PSM) para a Santa Casa de Araçatuba. O processo de transferência ocorreu entre a noite de quarta-feira (9) e a manhã desta quinta-feira (10), após diversas tentativas frustradas junto a hospitais de São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Assis e Votuporanga.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Martins, destacou que, há dias, vinha buscando alternativas junto ao Departamento Regional de Saúde (DRS-2) para garantir o atendimento adequado às crianças, incluindo um recém-nascido de apenas 18 dias. Segundo ele, apesar dos esforços da equipe do PSM, a unidade não dispõe da estrutura necessária para oferecer assistência pediátrica especializada, sendo que quatro das crianças estavam em estado grave.

"O risco de morte de pelo menos uma dessas crianças era altíssimo! Por isso, esgotamos todas as possibilidades para garantir a transferência dos pacientes para uma unidade hospitalar apropriada", afirmou Martins.

Impasses na busca por leitos e tentativa de compra na rede privada

A resolução do impasse se tornou ainda mais complexa devido a uma decisão judicial que, há 10 dias, proibiu a Santa Casa de Araçatuba de receber novos pacientes neonatais e pediátricos. Diante disso, a Prefeitura chegou a cogitar a compra de leitos na rede privada, medida anunciada pelo prefeito Lucas Zanatta na noite de quarta-feira. No entanto, os custos elevados e a burocracia envolvida inviabilizaram essa alternativa.

Em busca de uma solução emergencial, o secretário Daniel Martins esteve pessoalmente na Promotoria de Justiça de Araçatuba e manteve contato constante com o DRS-2 para reforçar a gravidade da situação. “Expliquei aos responsáveis pela Saúde estadual que as crianças corriam sérios riscos e que a falta de vagas no Interior poderia ter consequências fatais. Ainda assim, a resposta oficial foi de que não havia leitos pediátricos disponíveis”, lamentou Martins.

Reversão da decisão e acolhimento na Santa Casa

A solução só foi alcançada na noite de quarta-feira, após um novo apelo à Santa Casa de Araçatuba, que, diante da urgência do caso, aceitou acolher as crianças.

"Nossa gratidão à equipe médica da Santa Casa, que fez o possível para receber esses pacientes. Essa decisão, sem dúvida, salvou vidas", afirmou o secretário, emocionado.

A proibição de novos encaminhamentos pediátricos e neonatais à Santa Casa de Araçatuba foi determinada em 31 de março pelo juiz da Vara da Fazenda Pública, Danilo Brait. A decisão teve como base a lotação do hospital e o processo de recuperação judicial da unidade. Apesar das dificuldades, a recente abertura de vagas emergenciais possibilitou o atendimento das 12 crianças, trazendo alívio às famílias e aos profissionais de saúde envolvidos.