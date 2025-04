Ney Matogrosso se apresenta nesta noite em Araçatuba

Os fãs de Ney Matogrosso terão a oportunidade de prestigiar um dos maiores ícones da música brasileira neste sábado (5), em Araçatuba. O show acontecerá no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, com abertura dos portões prevista para as 19h. O cantor sobe ao palco por volta das 21h30.

O evento, organizado por Vinicius Ramos Produções, promete emocionar o público com um repertório repleto de sucessos que marcaram a carreira de Ney Matogrosso. Entre as canções aguardadas, estão clássicos que atravessam gerações e consolidam o artista como uma das vozes mais expressivas da MPB.O s ingressos ainda podem ser adquiridos através da plataforma Q2 Ingressos.