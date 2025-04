Homem é preso por importunação sexual e embriaguez ao volante 

A Polícia Militar prendeu um homem em Auriflama por importunação sexual e embriaguez ao volante na noite dessa terça-feira, 1º. Ele teria assediado uma funcionária de uma lanchonete e, momentos depois, foi flagrado conduzindo uma motocicleta de forma instável na região central da cidade.

De acordo com relatos, a vítima, uma adolescente, estava no trabalho quando o suspeito fez comentários inapropriados e tentou segurá-la pelo braço, causando constrangimento. A Polícia Militar foi acionada e localizou o homem já em sua residência, no momento em que saía de moto. Durante a abordagem, ele resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo.

Encaminhado ao Pronto-socorro Municipal, ele foi examinado por um médico, que constatou sinais evidentes de embriaguez. O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e responderá pelos crimes de importunação sexual e embriaguez ao volante.