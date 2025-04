VÍDEO:Jovem tem mal súbito e policiais socorrem; 'foi um milagre'

Na tarde de quinta-feira (3), por volta das 16h15, um veículo Hyundai Creta com quatro ocupantes parou em frente à base da Polícia Rodoviária de Penápolis, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em busca de socorro. A condutora, visivelmente nervosa, informou que sua filha estava passando mal dentro do carro.

O policial de plantão abriu a porta do veículo e encontrou a jovem desacordada, com sinais vitais extremamente fracos. Diante da gravidade da situação, ela foi retirada com cuidado e levada para o interior da base policial, onde os agentes iniciaram procedimentos de primeiros socorros, constatando um quadro de pressão arterial muito baixa.

Após nova verificação dos sinais vitais, os policiais acionaram o resgate da Concessionária ViaRondon. A equipe de socorro deu continuidade ao atendimento e encaminhou a jovem ao hospital.

Segundo Ana Cássia, mãe da vítima, sua filha Adrielly, de 21 anos, começou a passar mal durante o trajeto entre Avanhandava e Birigui, pela Rodovia Marechal Rondon. Após o atendimento prestado pelos profissionais da ViaRondon, a jovem foi estabilizada e passa bem.

"Foi um milagre", diz mãe da jovem

Por telefone, Ana Cássia contou que estava a caminho de Birigui com suas três filhas: Adrielly, de 21 anos, uma adolescente de 15 e uma criança de 10. Segundo ela, a jovem não havia se alimentado antes da viagem, o que pode ter contribuído para a queda de pressão. Além disso, Adrielly sofre de enxaquecas frequentes, e a mãe pretende buscar uma avaliação neurológica para investigar uma possível relação com o ocorrido.

“Para mim, eu iria perder ela. Deus fez um milagre e usou os policiais, que foram verdadeiros anjos para me ajudar”, declarou Ana Cássia, emocionada.