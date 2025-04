GCM de Araçatuba flagra desmanche em lava-jato e prende suspeitos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba prendeu dois homens e apreendeu um adolescente durante uma ação na noite desta quinta-feira (03), no bairro São José. A ocorrência começou com a abordagem de um motociclista que realizava manobras perigosas e levou à descoberta de um possível desmanche de veículos.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da GCM patrulhava a Rua Fundador Paulino Gato quando flagrou um homem pilotando uma motocicleta de forma imprudente, quase colidindo com outro veículo. Ao receber ordem de parada, ele tentou fugir, mas foi acompanhado e abordado dentro de um lava-jato.

Durante a averiguação, os agentes constataram irregularidades no emplacamento e na numeração do chassi da motocicleta. Questionado, o condutor alegou que o veículo pertencia a um cliente e estava no local apenas para lavagem. Os guardas solicitaram a presença do suposto proprietário para apresentar a documentação, mas a numeração não pôde ser verificada.

Enquanto a abordagem ocorria, um dos agentes percebeu um quadro de motocicleta no fundo do lava-jato. Na inspeção, os guardas encontraram um cômodo com mais dois quadros, motores e diversas peças de motocicletas. Diante da suspeita de desmanche ilegal, todos os presentes foram levados à Central de Polícia Judiciária.

Após análise dos fatos, o delegado confirmou a prisão do proprietário da motocicleta e do dono do lava-jato. O adolescente apreendido foi liberado para a mãe, enquanto outros dois homens que estavam no local foram qualificados como investigados e liberados.

A Polícia Civil de Araçatuba seguirá investigando a origem das peças e possíveis conexões com furtos e roubos de motocicletas na região.