Adolescente de 15 anos é flagrada com faca em escola estadual

A faca foi apreendida, e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Os pais da adolescente, que estavam trabalhando no momento, também foram informados. Após ser levada à Delegacia da Polícia Civil de Adamantina , a adolescente foi ouvida e permaneceu sob a responsabilidade do Conselho Tutelar.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h35, quando a diretora da escola informou que a aluna teria levado a faca após um desentendimento anterior com outra estudante. No momento da ocorrência, uma equipe policial realizava ronda escolar em frente à unidade e, ao ser informada sobre a suspeita, entrou no local para averiguar a situação.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que a aluna foi encaminhada à direção assim que a situação foi identificada. A ocorrência foi registrada e inserida no sistema do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva). A estudante receberá acompanhamento do programa Psicólogo na Escola e, nesta semana, participará das aulas de forma remota.