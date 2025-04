Câmara de Lins compra SUV de R$ 202 mil e população critica gasto

A Câmara Municipal de Lins oficializou a compra de um veículo zero quilômetro, modelo SUV Toyota Corolla Cross, pelo valor de R$ 202 mil. A aquisição foi realizada por meio do pregão eletrônico nº 2/2025, homologado em fevereiro deste ano, tendo como fornecedora a empresa Ontake Veículos Ltda.

O novo automóvel será utilizado pelo presidente da Câmara e pelos 14 vereadores em deslocamentos para viagens oficiais e compromissos institucionais dentro e fora do município. Ele substituirá o atual carro oficial, um Toyota Corolla Sedan 2017/2018, que, segundo a justificativa da Câmara, apresenta alta quilometragem e custos crescentes de manutenção.

Extraoficialmente, apurou-se que o veículo antigo será repassado para a Assessoria de Comunicação da Câmara, enquanto o carro atualmente utilizado pela assessoria será devolvido à Prefeitura Municipal.

A aquisição gerou críticas da população, que questiona a necessidade do gasto diante do cenário econômico do município e do país. Em busca de esclarecimentos, a reportagem tentou contato com a assessoria da Câmara via e-mail e três ligações telefônicas, sem sucesso. Em todas as tentativas, a resposta obtida foi de que a assessora de comunicação estava ocupada e não poderia comentar o assunto.

Justificativa da Câmara no pregão

A Câmara Municipal justificou a compra alegando a necessidade de substituir o atual veículo oficial, que acumula 257.600 km rodados e sete anos de uso. De acordo com o argumento apresentado, o carro é frequentemente utilizado em deslocamentos oficiais e viagens institucionais, resultando no desgaste de componentes como suspensão, freios, transmissão e motor. A justificativa também menciona que veículos mais antigos demandam manutenções frequentes, o que gera custos adicionais.

Outro ponto levantado foi o conforto e o espaço interno do novo modelo. Por se tratar de um SUV, o Toyota Corolla Cross oferece maior capacidade de acomodação para passageiros e bagagens, fator considerado essencial para viagens longas.

Especificações do veículo adquirido

O modelo atende a uma série de requisitos técnicos, incluindo:

Motor 2.0 bi-combustível ou gasolina, com pelo menos 170 cavalos de potência;

Câmbio CVT com no mínimo 10 velocidades e botão seletor modo Sport;

Capacidade para cinco ocupantes;

Airbags frontais e barras de proteção lateral;

Freios a disco nas quatro rodas com ABS, EBD e BAS;

Bancos em couro e ar-condicionado com saídas para os passageiros traseiros;

Sistema de multimídia integrado, câmera de ré, sensores de farol e piloto automático;

Rodas de liga leve aro 18";

Garantia mínima do fabricante de cinco anos.

O veículo ficará sob a responsabilidade de um motorista da Câmara, encarregado dos deslocamentos oficiais dos vereadores e do presidente da instituição.