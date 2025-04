Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Guararapes

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (31) após agredir sua companheira no bairro Jardim Industrial, em Guararapes.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou o filho do casal segurando o pai. A vítima, uma mulher de 37 anos, relatou ter sido agredida com um soco no rosto e chutes nas pernas, além de ter recebido ameaças de morte.

Ela foi socorrida e levada à Santa Casa do município para atendimento médico. Em seguida, foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, onde o caso foi apresentado ao delegado de plantão. Após análise, a prisão do agressor foi confirmada, e ele permaneceu à disposição da Justiça.