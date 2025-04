Birigui promove ações especiais para coleta de Papanicolau

A Secretaria Municipal da Saúde de Birigui realizará, ao longo de abril, uma série de ações para facilitar o acesso das mulheres ao exame Papanicolau, essencial na prevenção do câncer do colo do útero.

Para ampliar a cobertura, todas as 11 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade funcionarão em horário estendido nos dias 3 e 24 de abril, das 18h às 21h. Nessas datas, o exame poderá ser realizado sem necessidade de agendamento, bastando a apresentação do documento de identidade e do cartão do SUS. As Salas de Vacinação também estarão abertas para a atualização da Carteira Nacional de Vacinação.

Além disso, no dia 27 de abril, um sábado, será realizado um plantão especial na unidade de Saúde da Mulher, no Centro Médico de Especialidades, das 7h30 às 13h. O atendimento seguirá o mesmo critério de livre demanda. A unidade fica na Praça Gumercindo de Paiva Castro, no Centro.

Atendimento nas indústrias