Mulher em surto tenta se ferir com faca e é socorrida pela PM

Na noite do último sábado (29), uma mulher em surto psicológico tentou se ferir com uma faca no pescoço e foi socorrida por equipes da Polícia Militar e do serviço de saúde de Buritama (52 km de Araçatuba). O caso ocorreu após um chamado via COPOM, quando a mãe da vítima, M.H.S., acionou as autoridades informando que sua filha, L.C., estava tentando tirar a própria vida.

Ao chegarem à residência, na Rua Venceslau Braz, bairro Livramento, os policiais encontraram L.C. em estado de grande agitação, segurando uma faca de cozinha contra o próprio pescoço e ordenando que a equipe não se aproximasse. Durante a abordagem, ela relatou ser usuária de crack e afirmou não conseguir parar de usar a droga, pedindo ajuda.

Após momentos de tensão e diálogo com os policiais, L.C. passou a deslizar a faca diversas vezes pelo pescoço, sem, no entanto, causar lesões graves. Depois de minutos de conversa, decidiu entregar a faca e aceitou ser levada ao pronto-socorro para atendimento médico. A arma branca foi devolvida à mãe da vítima.

Já dentro da ambulância municipal, a mulher tentou novamente contra a própria vida, utilizando o cinto de segurança do veículo para se enforcar. A equipe policial interveio rapidamente, impedindo a tragédia. No hospital, L.C. recebeu atendimento médico, e a equipe responsável solicitou sua internação.