Mulheres são flagradas tentando levar drogas para presídios

No último fim de semana, quatro mulheres foram detidas ao tentarem entrar com entorpecentes em diferentes unidades prisionais do interior paulista. Os casos ocorreram nas penitenciárias de Junqueirópolis, Andradina, Lavínia e no Centro de Progressão Provisória (CPP) de Valparaíso, durante os dias de visita aos detentos.

No sábado (29), na Penitenciária de Junqueirópolis, a esposa de um detento foi flagrada com dois invólucros contendo uma substância branca, com características de cocaína. O entorpecente foi identificado após o escâner corporal indicar uma imagem suspeita na região pélvica da visitante, que confessou e entregou o material espontaneamente. Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

Já no domingo (30), na Penitenciária de Andradina, outra mulher foi interceptada com dois papelotes de uma substância esverdeada, semelhante à maconha. O material foi detectado na região abdominal da visitante durante o procedimento de revista. A mulher foi presa e encaminhada à delegacia local, ficando à disposição da Justiça. A unidade prisional instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso.

No mesmo dia, no CPP de Valparaíso, policiais penais apreenderam três porções de cocaína escondidas sob as roupas de uma visitante. Ela foi conduzida ao plantão policial para os procedimentos legais.

Outro flagrante ocorreu no sábado (29), na Penitenciária I "Vereador Frederico Geometti", em Lavínia, onde uma mulher foi surpreendida pelo escâner corporal com um invólucro de substância esverdeada, aparentando ser maconha, com peso de 23,8 gramas. A visitante, esposa de um dos presos, foi detida e encaminhada à delegacia de polícia, onde foram tomadas as medidas legais.