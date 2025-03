Polícia apreende drogas e prende dois suspeitos por tráfico

Na madrugada deste domingo (30), a Polícia Militar de Birigui prendeu duas pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Bandeirantes. A ação ocorreu durante patrulhamento realizado pelos policiais CB Ilan e CB Aragão, que monitoravam a região após denúncias indicarem um casal como responsável pela comercialização de entorpecentes.

Ao passarem em frente a um imóvel mencionado nas denúncias, os policiais flagraram um indivíduo recebendo algo do possível marido. No mesmo instante, outro homem que estava do lado de fora da residência fugiu ao perceber a aproximação da viatura, não sendo possível identificá-lo.

Diante da situação, os agentes abordaram o marido e, durante a busca pessoal, encontraram com ele 14 pinos de cocaína e R$ 131 em dinheiro. Questionado, ele optou pelo silêncio, mas autorizou a entrada dos policiais no imóvel.

Dentro da casa, a mulher do suspeito foi encontrada sentada no sofá, segurando um prato com diversos objetos. Ao notar a presença policial, ela largou o prato e se dirigiu ao banheiro, retornando com o corpo molhado e alegando que estava tomando banho. Próximo ao sofá, os policiais localizaram uma bolsa contendo uma máquina de cartão, embalagens plásticas tipo "ziploc", um cartão do programa Bolsa Família em nome de terceiro e R$ 1.319 em espécie. Também foram apreendidos um rádio comunicador desligado, uma faca e uma peneira.

Já o homem abordado junto ao marido, ainda do lado de fora da residência, confessou ser usuário de cocaína e afirmou que estava no local para adquirir a droga, com pagamento previsto via Pix.

Diante dos fatos, o casal e o homem foram conduzidos ao Plantão Policial e o auto de prisão em flagrante foi lavrado. O casal permanecerá à disposição da Justiça para posterior encaminhamento ao sistema prisional. O outro homem foi liberado pois o delegado entendeu que se tratava de usuário apenas.