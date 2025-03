Julgamento em Birigui: quatro homens respondem por homicídio

A Justiça de Birigui realiza nesta terça-feira (25) o julgamento de quatro homens acusados do homicídio de Sebastian Enrique González Maita, conhecido como “Venezuelano”, de 23 anos, ocorrido em 2023. O júri popular está previsto para começar às 9h no fórum da cidade.

A defesa dos réus será conduzida pelo advogado Dr. Jerônimo Junior, que afirmou que sua estratégia inicial será baseada na clemência. Segundo ele, tanto os acusados quanto a vítima viviam em situação de rua, eram jovens e estavam entregues aos vícios. Por isso, entende que todos foram, de certa forma, vítimas da sociedade, enfrentando problemas com álcool e drogas.

“Não é o dinheiro que faz a diferença, e sim a oportunidade. Eles não tiveram a estrutura necessária, não tiveram acesso à educação, e hoje a cadeia não mudará a vida deles. Vão pagar pelo que cometeram, mas existem outros meios”, declarou o advogado.

De acordo com os depoimentos dos réus, o crime teria sido motivado por uma suposta delação feita por Sebastian a terceiros sobre um furto de veículo. Os acusados, no entanto, negam envolvimento nesse crime.

O crime

Sebastian Enrique González Maita foi encontrado morto em 9 de julho de 2023, em uma estrada rural que liga o bairro Portal da Pérola ao bairro Casa de Tábua. A Polícia Militar foi acionada por um ciclista que passava pelo local e avistou o corpo.

A vítima estava sem camiseta, ensanguentada e próxima a uma cerca de arame, no lado direito da via. Vestia apenas uma bermuda e calçava tênis. No local, a polícia encontrou marcas de sangue na vegetação e no corpo da vítima. Cerca de cinco metros adiante, foi localizada uma lâmina de faca sem cabo, com manchas de sangue. Próximo dali, uma mochila e outros pertences foram encontrados jogados no mato e apreendidos pela polícia.

A perícia constatou, preliminarmente, duas perfurações nas costas da vítima, possivelmente causadas por golpes de faca – uma na parte superior e outra na lateral inferior direita. Uma carteira foi localizada na cena do crime, mas sem documentos de identificação.

Sebastian, que vivia em situação de rua, foi reconhecido pelo pai, na época com 46 anos, no Instituto Médico Legal (IML), um dia após o crime.