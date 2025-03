Handebol de Araçatuba estreia com vitória na Liga Regional

A equipe masculina adulta de handebol de Araçatuba venceu o time de Jales na primeira rodada da Liga Regional do Estado de São Paulo, por 34 a 17. A partida foi realizada na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professora Euza Neuza Marcondes Larios, no bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba.

Além do adulto, houve partida entre as equipes mirim, e Araçatuba foi derrotada por Jales por 24 a 6. As partidas fazem parte da 1ª Caravana Handebol em Foco, que oferece aos participantes uma oportunidade para se aperfeiçoarem tecnicamente. A Caravana contou com a orientação de Sofia Rabelo Marioto, treinadora da equipe cadete de Taubaté, referência no handebol nacional.

A Emeb Euza Neuza Marcondes Larios sediará todas as partidas das equipes de Araçatuba na competição.