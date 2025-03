Apostador da região acerta Lotofácil e ganha quase R$ 5 milhões

Um apostador de Cedral, cidade de aproximadamente 150 km de Araçatuba, faturou sozinho o prêmio de R$ 4.559.545,08 ao acertar os 15 números da Lotofácil no concurso realizado na última terça-feira (18). A aposta vencedora foi registrada na Lotérica Cedral, localizada na rua Felipe Scarpeli.

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 04 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24.

Além do grande prêmio, outras 333 apostas acertaram 14 números e levaram R$ 1.856,12 cada uma. Já 13.715 apostas tiveram 13 acertos, com premiação de R$ 30, enquanto 184.049 apostadores acertaram 12 números e ganharam R$ 12. No menor prêmio, 1.047.223 apostas fizeram 11 acertos, garantindo R$ 6 cada.