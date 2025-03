Van de Araçatuba se envolve em grave acidente na Castelo Branco

Um grave acidente envolvendo uma van e um caminhão foi registrado no km 170 da Rodovia Castelo Branco, na altura do município de Porangada, região de Botucatu, na madrugada de sexta-feira, 21. A van, que tem placas de Araçatuba, colidiu na traseira do caminhão após o condutor perder o controle do veículo.

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o motorista da van relatou que trafegava normalmente no sentido leste quando, sem tempo para frear ou desviar, acabou atingindo o caminhão. O impacto mobilizou equipes de resgate dos Bombeiros de Botucatu, Itatinga e Tatuí, além da concessionária CCR SPVias.

O acidente resultou em nove vítimas, sendo sete com ferimentos leves e duas em estado grave. Algumas delas foram socorridas ao Pronto-socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.