Homem que tentou queimar mulher é preso em Araçatuba

Um homem de 37 anos foi preso em Araçatuba nessa sexta-feira, 21, acusado de tentativa de feminicídio contra sua mulher, de 41 anos, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a polícia, ele queimou o corpo da vítima com água quente e arrancou parte do couro cabeludo com uma faca durante uma discussão motivada por ciúmes.

A mulher está internada há duas semanas em um hospital no litoral paulista. De acordo com informações da imprensa do litoral, ela também teria sido agredida com socos e pauladas, além de ter dentes arrancados com um alicate. O caso é investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) como violência doméstica e tentativa de feminicídio.

A delegada responsável pelo caso explicou que a vítima relatou os fatos em depoimento gravado no hospital. Ela e o agressor estavam juntos há 16 anos e tinham um histórico de violência, com registros de boletins de ocorrência e medidas protetivas que foram revogadas a pedido da mulher.