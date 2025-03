Outono começa hoje com previsão de temperaturas acima da média

O outono teve início nesta quinta-feira, 20, às 6h01, com previsão de temperaturas acima do esperado para esta época do ano e poucas chances de chuva, segundo a Climatempo. A nova estação, que segue até as 23h42 de 20 de junho, pode trazer dias quentes e úmidos, com características típicas do verão, alternando com dias frios e secos que costumam marcar o inverno.

Previsão do tempo para Araçatuba

Para Araçatuba, as condições nesta quinta-feira, 20, indicam sol e tempo aberto, sem nuvens no céu. As temperaturas variam entre 20ºC e 31ºC durante a tarde e a noite. A previsão é similar para sexta-feira, 21, também sem chuva prevista.

No sábado, 22, há uma chance de 48% de ocorrência de chuvas à tarde e à noite, mas com pouco volume. As temperaturas devem variar entre 21ºC e 32ºC.