Lavrador é morto a facadas por ciúmes em Clementina

O lavrador Edvaldo Ribeiro, de 47 anos, foi brutalmente assassinado em Clementina, na noite dessa sexta-feira, 14. O crime ocorreu após uma briga entre Edvaldo e um homem de 39 anos, que foi preso pela Polícia Militar pouco depois do ocorrido.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 23h, a PM foi acionada para a rua João Ferreira Souza, onde uma agressão estava em andamento, e uma das partes apresentava ferimentos a faca.

No local, os policiais encontraram Edvaldo caído na rua, com ferimentos no pescoço e nas costas. Ele foi socorrido por uma ambulância municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar no hospital.