Câmara defende terceirização da coleta de cooperativa

A Câmara Municipal de Penápolis registrou em sua sessão segunda-feira, 10, defesa do vereador Batata da Pizzaria (PL) pela terceirização da coleta da CORPE (Cooperativa dos Recicladores de Penápolis). A proposta, cuja formalização deverá ocorrer na próxima semana em forma de requerimento, busca avanços para os cooperados e do serviço.



O autor do pedido considera que a terceirização da coleta representará melhorias para a otimização do trabalho. “Os cooperados poderão alcançar melhor desempenho sem a atribuição de realizar diretamente a coleta do material reciclável”, considera Batata da Pizzaria.

O vereador Júlio Caetano (PSD) requereu informações à administração municipal sobre a lei nº 3030/2024, de obrigatoriedade da realização do teste do reflexo vermelho (teste do olhinho) nas unidades básicas de saúde do município. Ele questiona se o atendimento tem sido colocado em prática e se todas as UBSs possuem aparelho para a sua realização.