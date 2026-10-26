A 8ª Câmara Recursal da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) anulou a decisão que suspendia o exercício da advocacia por Deolane Bezerra no estado. A medida, divulgada nesta segunda-feira (26), foi tomada após a análise de um recurso apresentado pela defesa, que apontou irregularidades no procedimento disciplinar. A decisão, porém, ainda não se refletiu no cadastro profissional da advogada.

A suspensão havia sido determinada em 24 de junho pelo Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da entidade. Na ocasião, a medida impedia Deolane de exercer a profissão e tinha prazo inicial de 90 dias, com possibilidade de prorrogações sucessivas. Com a anulação, o procedimento deverá retornar à instância de origem para seguir a tramitação adequada, conforme informações divulgadas sobre o caso.

Apesar do resultado favorável no âmbito disciplinar, Deolane ainda aparece como suspensa no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA). A regularização depende dos trâmites necessários para efetivar a decisão e atualizar os registros. A anulação também não representa uma decisão sobre a investigação criminal que envolve a influenciadora, nem determina sua soltura.