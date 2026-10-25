25 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES PIRACICABA

VÍDEO: Prorrogação de horário gera dúvidas e escolas fecham

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Gabriel Victor/Pira1
A votação foi encerrada as 17 horas em muitas escolas de Piracicaba.
A votação foi encerrada as 17 horas em muitas escolas de Piracicaba.

  A decisão atribuída ao ministro Cristiano Zanin, do STF, sobre a prorrogação do horário de votação até as 19h provocou questionamentos entre funcionários e eleitores diante da proximidade do encerramento, neste domingo (25).

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Segundo os esclarecimentos divulgados, a medida valeria apenas para as seções eleitorais que ainda estivessem funcionando, com urnas abertas e eleitores na fila. As seções que já haviam encerrado os trabalhos seguiriam o procedimento normal.

  Mas o que aconteceu na prática?

Durante uma ronda realizada entre 18h e 18h40, a equipe do Jornal de Piracicaba constatou pelo menos três escolas com os portões fechados. Informações preliminares também apontam que eleitores teriam se dirigido a uma escola no bairro Caxambu e não conseguiram votar.

A situação inédita deixou dúvidas entre equipes de trabalho nos colégios, com as irmãs já fechadas e eleitores.

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