A decisão atribuída ao ministro Cristiano Zanin, do STF, sobre a prorrogação do horário de votação até as 19h provocou questionamentos entre funcionários e eleitores diante da proximidade do encerramento, neste domingo (25).

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Segundo os esclarecimentos divulgados, a medida valeria apenas para as seções eleitorais que ainda estivessem funcionando, com urnas abertas e eleitores na fila. As seções que já haviam encerrado os trabalhos seguiriam o procedimento normal.