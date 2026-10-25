A decisão atribuída ao ministro Cristiano Zanin, do STF, sobre a prorrogação do horário de votação até as 19h provocou questionamentos entre funcionários e eleitores diante da proximidade do encerramento, neste domingo (25).
LEIA MAIS
- VÍDEO: Rio Piracicaba transborda e interdita avenidas
- VÍDEO: Pátios vazios de escolas acendem alerta pra abstenção
Segundo os esclarecimentos divulgados, a medida valeria apenas para as seções eleitorais que ainda estivessem funcionando, com urnas abertas e eleitores na fila. As seções que já haviam encerrado os trabalhos seguiriam o procedimento normal.
Mas o que aconteceu na prática?
Durante uma ronda realizada entre 18h e 18h40, a equipe do Jornal de Piracicaba constatou pelo menos três escolas com os portões fechados. Informações preliminares também apontam que eleitores teriam se dirigido a uma escola no bairro Caxambu e não conseguiram votar.
A situação inédita deixou dúvidas entre equipes de trabalho nos colégios, com as irmãs já fechadas e eleitores.