O segundo turno das eleições neste domingo (25), tem sido marcado por uma movimentação aparentemente tranquila em escolas de Piracicaba.
Apesar da movimentação, pátios vazios chamam a atenção nos locais de votação e levantam uma dúvida: a tranquilidade nas seções pode estar acompanhada de uma abstenção elevada?
Sem grandes filas ou aglomerações aparentes, o cenário observado contrasta com a expectativa de maior movimentação em um dia decisivo para o eleitor nas urnas.
A impressão de tranquilidade, porém, não é suficiente para confirmar uma baixa participação. O movimento pode variar de uma escola para outra e ao longo do dia. Além disso, muitos eleitores votam rapidamente, sem permanecer nos pátios após registrar seus votos.
Nas escolas municipais Maria de Lourdes Fuzetti Lorenzi e Olindo Rizzato Paschoal, nos bairros Jardim Petrópolis e Morumbi, a calmaria predominou nos pátios, que ficaram vazios, apesar do volume de eleitores entrando e saindo dos estabelecimentos.
Já na escola estadual Augusto Saes, no Nova América, o movimento foi mais intenso, com algumas filas pequenas se formando.
O eleito pode comparecer para votar até às 17 horas.
O principal ponto de atenção é a abstenção, ou seja, o número de eleitores que deixam de comparecer às urnas. Os dados oficiais de comparecimento serão necessários para dimensionar a participação dos piracicabanos neste segundo turno.