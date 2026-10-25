25 de outubro de 2026
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ELEIÇÃO PIRACICABA

VÍDEO: Pátios vazios das escolas acendem alerta sobre a abstenção

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Apesar do movimento intenso de eleitores, os pátios das escolas ficaram vazios.
Apesar do movimento intenso de eleitores, os pátios das escolas ficaram vazios.

  O segundo turno das eleições neste domingo (25), tem sido marcado por uma movimentação aparentemente tranquila em escolas de Piracicaba.

Apesar da movimentação,  pátios vazios chamam a atenção nos locais de votação e levantam uma dúvida: a tranquilidade nas seções pode estar acompanhada de uma abstenção elevada?

 Sem grandes filas ou aglomerações aparentes, o cenário observado contrasta com a expectativa de maior movimentação em um dia decisivo para o eleitor nas urnas. 

A impressão de tranquilidade, porém, não é suficiente para confirmar uma baixa participação. O movimento pode variar de uma escola para outra e ao longo do dia. Além disso, muitos eleitores votam rapidamente, sem permanecer nos pátios após registrar seus votos.

Nas escolas municipais Maria de Lourdes Fuzetti Lorenzi e Olindo Rizzato Paschoal, nos bairros Jardim Petrópolis e Morumbi, a calmaria predominou nos pátios, que ficaram vazios, apesar do volume de eleitores entrando e saindo dos estabelecimentos.

Já na escola estadual Augusto Saes, no Nova América, o movimento foi mais intenso, com algumas filas pequenas se formando.

O eleito pode comparecer para votar até às 17 horas.

 O principal ponto de atenção é a abstenção, ou seja, o número de eleitores que deixam de comparecer às urnas. Os dados oficiais de comparecimento serão necessários para dimensionar a participação dos piracicabanos neste segundo turno.

 

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