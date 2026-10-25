O segundo turno das eleições neste domingo (25), tem sido marcado por uma movimentação aparentemente tranquila em escolas de Piracicaba.

Apesar da movimentação, pátios vazios chamam a atenção nos locais de votação e levantam uma dúvida: a tranquilidade nas seções pode estar acompanhada de uma abstenção elevada?

Sem grandes filas ou aglomerações aparentes, o cenário observado contrasta com a expectativa de maior movimentação em um dia decisivo para o eleitor nas urnas.