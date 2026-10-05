SR. ADHEMAR ANTONIO ELIAS Faleceu dia 03/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Doraci de Andrade Elias. Era filho do Sr. Moacir Elias e da Sra. Maria Elias, falecidos. Deixa os filhos: Rogerio de Andrade Elias casado com Maria Lucia Elias e Alessandra Elias Palma casada com Ignacio Palma. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 04/01/2026 das 08:00 as 15:00hs no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ANGELA MARIA APARECIDA BALAMINUT GANASSIM Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Luiz Balaminut e da Sra. Lourdes Maria Zambianco Balaminut, era casada com o Sr. Luiz Antonio Ganassim; deixa os filhos: Daniele Ganassim; Adriana Ganassim Cherubim, casado com o Sr. Luiz Henrique Cherubim e Maria Clara Ganassim Balaminut, casada com o Sr. Luiz Henrique Balaminut. Deixa netos, irmãos, cunhados, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ADAIR FÁBIO DE OLIVEIRA Faleceu dia 03/10/2026, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Avelino Fabio de Oliveira e da Sra. Maria da Silva Oliveira; deixa os filhos: Fernando Fabio de Oliveira; Vanessa Fernanda de Oliveira; Fabiana de Oliveira e Tainá de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.