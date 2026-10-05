SR. ADHEMAR ANTONIO ELIAS Faleceu dia 03/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Doraci de Andrade Elias. Era filho do Sr. Moacir Elias e da Sra. Maria Elias, falecidos. Deixa os filhos: Rogerio de Andrade Elias casado com Maria Lucia Elias e Alessandra Elias Palma casada com Ignacio Palma. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 04/01/2026 das 08:00 as 15:00hs no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ANGELA MARIA APARECIDA BALAMINUT GANASSIM Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Luiz Balaminut e da Sra. Lourdes Maria Zambianco Balaminut, era casada com o Sr. Luiz Antonio Ganassim; deixa os filhos: Daniele Ganassim; Adriana Ganassim Cherubim, casado com o Sr. Luiz Henrique Cherubim e Maria Clara Ganassim Balaminut, casada com o Sr. Luiz Henrique Balaminut. Deixa netos, irmãos, cunhados, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ADAIR FÁBIO DE OLIVEIRA Faleceu dia 03/10/2026, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Avelino Fabio de Oliveira e da Sra. Maria da Silva Oliveira; deixa os filhos: Fernando Fabio de Oliveira; Vanessa Fernanda de Oliveira; Fabiana de Oliveira e Tainá de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. APARECIDA DE FÁTIMA PAVIANI ZANIZZI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Egidio Paviani e da Sra. Maria Benedita Rodrigues Marçal, era casada com o Sr. Nelson Mario Zanuzzi; deixa os filhos: Daniela Eloisa Zanuzzi Barboza, casada com o Sr. Ronaldo Francisco Gomes Barboza e Rafael Reginer Zanuzzi, casado com a Sra. Viviane Cristina Moreira Zanuzzi. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. BENEDITO DJALMA CARMEZINI, faleceu dia 05/10/2026 na cidade de Piracicaba aos 84 anos de Idade e era casado com a Sra. Valdete dos Santos Carmezini. Era filho do Sr. João Carmezini e da Sra. Benedita Zambon Carmezini, falecidos. Deixa os filhos: Luciana Cristina Carmezini Santiago casada com Robinson Santiago, Mauricio Carmezini casado com Katia Alessandra de Mello Carmezini. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje a partir das 07:30hs até as 17:00hs no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. BENEDITO RODOLFO MENDES Faleceu dia 03/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 59 anos de idade e era casado com a Sra. Daiana Cristina dos Santos Mendes. Era filho da Sra. Lazara Aparecida Mendes. Deixa os filhos: Daniel Elias dos Santos Mendes, Sheila Jandira dos Santos Mendes, Stefania Lazara dos Santos Mendes. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 04/10/2026 a partir das 07:30hs até as 16:45hs no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira. Em seguida ocorreu a Cerimônia de Homenagens Póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. EDUARDO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS Faleceu dia 03/10/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 67 anos de idade e vivia em união com a Sra. Eliane Cristina da Silva. Era filho do Sr. Augusto Silva dos Santos e da Sra. Tialtina Regina de Souza Santos, falecidos. Deixa os filhos: Adriana Fernanda dos Santos, Thiago Augusto dos Santos, falecido. Deixa os netos: Henrique, Roberto, Eduardo, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/10/2026 às 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ELIZABETE CRISTINA DE ANDRADE FERRARI Faleceu dia 03/10/2026, nesta cidade, contava 57 anos, filha do Sr. José Carlos de Andrade, falecido e da Sra. Noemia da Cruz Andrade, era viúva do Sr. Valdi Ferrari; deixa os filhos: Antonio Carlos da Silva Junior, casado com a Sra. Luana da Silva e Gabriel Alessandro da Silva. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
GUARDA CIVIL: EMILIO CARLOS MOLINA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 57 anos, filho do Sr. Walter Francisco Molina e da Sra. Ernesta Juliano Molina; deixa a filha: Natalia Campos Molina. Deixa o neto Vicente, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. FÁBIO HENRIQUE PEREIRA MACHADO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 44 anos, filho do Sr. José Honório Machado, falecido e da Sra. Dinalva Pinto Pereira Machado, era casado com a Sra. Jennefer Briques; deixa o filho: Guilherme Briques Machado e a enteada: Isabella Briques. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. IRAIDES FOLEGOTTO CANTARINI Faleceu dia 03/10/2026, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Florindo Folegotto e da Sra. Palmyra Bego, era viúva do Sr. Luiz Antonio Cantarini; deixa os filhos: Adilson Luis Cantarini, casado com a Sra. Renata Aparecida Parisi Cantarini; Tania Maria Cantarini Zani, casada com o Sr. Antonio Claudio Zani e Denize de Fátima Cantarini Martinez, casada com o Sr. Gerson Luis Martinez. Deixa irmã, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
JOVEM- JACKSON BASTOS ARAGÃO Faleceu dia 04/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 25 anos de idade e era filho do Sr. José Roque Cintra Aragão e da Sra. Jacielia Santos Bastos. Deixa familiares e amigos. O seu corpo será trasladado via aérea para a cidade de Ipirá/BA e seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs no Cemitério Jardim da Saudade – Ipirá/BA. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ MARQUES SIMÕES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Miguel Simões e da Sra. Maria Marques, era casado com a Sra. Dirce da Silva Simões; deixa os filhos: José Marques Simões Junior e Claudia Marques Simões. Deixa os netos: Marcela Simões, Natalie Simões e Miguel Henrique Simões, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 12h30 às 17h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LILIANE APARECIDA GIROLAMO LAVORENTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Antonio Domingos Girolamo e da Sra. Maria de Lourdes Ramires Girolamo; deixa os filhos: Maria Carolina Girolamo Lavorenti e Pedro Girolamo Lavorenti. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 15h00 às 18h00 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MÁRCIA LEONTINA DE GODOY POLI Faleceu dia 03/10/2026, nesta cidade, contava 58 anos, filha dos finados Sr. Jose Antonio de Godoy e da Sra. Maria do Nascimento Godoy, era casada com o Sr. Eduardo Antonio Poli; deixa as filhas: Aline Grasiela Poli, casada com o Sr. Emerson Aparecido Oliveira e Gabrielle Fernanda Poli. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado dia 03/10/2026, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA ADELINA GOMES DA SILVA Faleceu dia 04/10/2026 na cidade de Piracicaba, 65 anos de idade e era filha do Sr. Alcebiades Gomes da Silva e da Sra. Maria Antonia Cardoso, falecidos. Deixa os filhos: Luciana Gomes da Silva, Paulo Roberto Cardoso casado com Ivone Teixeira, Gisele Cardoso casada com Adriano Aparecido e Adriana Coelho da Silva, falecida. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/10/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
DR. MARIO ANTONIO SANTIN Faleceu dia 03/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Wilma Aparecida Oriani Santin. Era filho do Sr. Hermenegildo Santin e da Sra. Julieta Sansan Santin, falecidos. Deixa as filhas: Paola Oriani Santin casada com Luis Fernando Maygton Biral e Mila Oriani Santin Cabrera casada com Leandro Nakagawa Cabrera. Deixa 3 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/10/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ORLANDO POSSATTO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. José Possatto e da Sra. Maria Valverde, era viúvo da Sra. Liberaci Maria Eufrásio Possatto; deixa os filhos: José Antonio Possatto, casado com a Sra. Eva Elaine dos Santos Possatto; Aparecida Isabel Possatto e Priscila Viviane Possatto, casada com o Sr. Emílio Benedito Gonçalves Pedreira. Deixa irmãos, netos, bisnetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. SEBASTIANA GUARINO MARANGONI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. José Guarino Filho e da Sra. Isabel Ragonha Guarino, era viúva do Sr. Ayrton Marangoni; deixa os filhos: Josiane Marangoni e José Ernesto Marangoni, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. SUELI APARECIDA BRILIO TORQUATO Faleceu dia 04/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade, e era casada com o Sr. Valdir Torquato. Era filha do Sr. Geraldo Brilio, falecido e da Sra. Antonieta Lurdes Ferro Brilio. Deixa filhos: André Fernando Torquato; Jefferson Rodrigo Torquato casado com Joyce e Silva Torquato. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/10/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala (2) Crisântemos, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. VALDEMAR SIVIERO (TITO) Faleceu dia 05/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade, e era viúvo da Sra. Maria Elizete Franco de Moraes Siviero. Era filho do Sr. Alerame Siviero e da Sra. Josefina Diehl Siviero, falecidos. Deixa os filhos: Alessandro Siviero, falecido; Lucas Augusto Siviero casado com Marlene; Ana Rosa Siviero Goularte casada com Jeferson; André Luis Siviero casado com Loiane. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/10/2026 às 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.