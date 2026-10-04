A apuração do primeiro turno das eleições 2026 já começou, e os primeiros resultados já começaram a ser divulgados pela Justiça Eleitoral. Com cerca de 3% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro aparece com 50,09% dos votos válidos na disputa pela Presidência. Lula aparece na sequência, com 41,59%, segundo os dados parciais.
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Em São Paulo, na disputa pelo governo estadual, Tarcísio de Freitas aparece com 71,05%, enquanto Fernando Haddad soma 28,39%, considerando 0,24% das urnas apuradas no Estado.
Os números ainda são iniciais e podem sofrer alterações conforme novas urnas forem totalizadas. A divulgação dos resultados ocorre em tempo real ao longo da noite.