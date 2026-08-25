Há uma ideia perturbadora em “Preferência do Sistema”, a HQ do francês Ugo Bienvenu: talvez o futuro não tenha espaço suficiente para se lembrar de tudo. A história se passa em 2120, quando a humanidade produziu, registrou, filmou, fotografou e armazenou tanto que a memória se transformou em um recurso escasso. Não cabe tudo. E, quando não cabe tudo, alguém precisa decidir o que fica.

É aí que a ficção começa a se aproximar perigosamente da realidade. No universo criado por Bienvenu, os chamados “profetas” são responsáveis por decidir o que deve ser preservado e o que pode desaparecer. Filmes, livros, obras de arte e registros da humanidade passam por uma espécie de seleção. Yves, um arquivista, tenta salvar aquilo que considera importante e se recusa a aceitar que obras fundamentais possam simplesmente deixar de existir porque algum sistema concluiu que há coisas mais urgentes ocupando espaço.

A primeira reação é imaginar uma polícia do futuro apagando livros e filmes. Mas talvez essa não seja a parte mais assustadora da história. Mais inquietante é perceber que já estamos acostumados a permitir que máquinas decidam o que merece nossa atenção. Ainda não existe um sistema dizendo oficialmente o que deve ser apagado da memória humana. Existe algo mais sutil: sistemas que escolhem o que devemos ver.