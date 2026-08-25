No evento de lançamento da candidatura à deputada estadual da Professora Bebel (PT), em vídeos que gravaram e que foram exibidos ao longo da atividade, tanto o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assim como o ex-ministro Fernando Haddad, candidato a governador do Estado de São Paulo, destacaram a forte atuação da parlamentar, tanto na defesa do emprego da região de Piracicaba como suas ações por uma educação pública de qualidade. O evento de lançamento foi realizado na tarde do último sábado, 23 de agosto, no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, por onde passaram mais de 5 mil pessoas.
O vice-presidente da República, se referindo à Professora Bebel, como amiga, destacou que “é uma deputada valiosa para a cidade de Piracicaba e região. Uma guerreira na luta contra o tarifaço americano, com foco na preservação do emprego em Piracicaba e em toda região”, falou, se referindo as agendas que solicitou a ele para que empresários e dirigentes sindicais de Piracicaba, tanto no ano passado, como recentemente, pudessem discutir ações do governo federal para atenuar os impactos do tarifaço americano contra produtos brasileiros, que afetam diretamente a economia da cidade.
O candidato a governador de SP, Fernando Haddad, falou da importância da Professora Bebel para ajudar a reconstruir a rede pública de ensino
"Bebel, é fundamental a continuidade do seu trabalho na ALESP em prol da educação, da saúde e do desenvolvimento. Haddad no Governo, Marina e Simone no Senado e o presidente Lula pelo Brasil. Boa campanha, professora Bebel! Vamos à luta por São Paulo e pelo Brasil!", completou.
Já Fernando Haddad, se referindo também à deputada Professora Bebel como “minha querida companheira, minha colega de trabalho”, desejou sorte nesta campanha eleitoral. “São Paulo precisa muito de você, e o próximo ao governador, se Deus quiser, também vai precisar muito de você. Nós temos uma grande tarefa de reconstruir a rede pública de ensino de São Paulo, que as nossas queridas professoras estão pedindo socorro.
Onde quer que a gente vá, a gente encontra o apelo feito e a gente tem que garantir mais concurso público, remuneração adequada, condições de trabalho, enfim, coisas básicas para a gente nós estamos herdando... Estaremos herdando em janeiro do ano que vem. Então faço votos que você esteja firme e forte lá na Assembleia (Legislativa), com todo o teu empenho e colaboração, para facilitar muito ouvir tudo o que você tem para dizer, para a gente antecipar os resultados e chegar lá mais rápido. Beijão para você! Sorte!", falou.