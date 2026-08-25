No evento de lançamento da candidatura à deputada estadual da Professora Bebel (PT), em vídeos que gravaram e que foram exibidos ao longo da atividade, tanto o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assim como o ex-ministro Fernando Haddad, candidato a governador do Estado de São Paulo, destacaram a forte atuação da parlamentar, tanto na defesa do emprego da região de Piracicaba como suas ações por uma educação pública de qualidade. O evento de lançamento foi realizado na tarde do último sábado, 23 de agosto, no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, por onde passaram mais de 5 mil pessoas.

O vice-presidente da República, se referindo à Professora Bebel, como amiga, destacou que “é uma deputada valiosa para a cidade de Piracicaba e região. Uma guerreira na luta contra o tarifaço americano, com foco na preservação do emprego em Piracicaba e em toda região”, falou, se referindo as agendas que solicitou a ele para que empresários e dirigentes sindicais de Piracicaba, tanto no ano passado, como recentemente, pudessem discutir ações do governo federal para atenuar os impactos do tarifaço americano contra produtos brasileiros, que afetam diretamente a economia da cidade.