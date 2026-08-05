Como forma de agilizar as ações judiciais relacionadas à violência doméstica e familiar contra as mulheres, a deputada estadual Professora Bebel (PT) quer a instalação de cartórios anexos às varas criminais nas cidades de Piracicaba, São Carlos e Lorena. O pedido foi feito diretamente ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, durante audiência na tarde da última segunda-feira, 03 de agosto, em São Paulo, no Tribunal de Justiça, quando esteve acompanhada pelo vereador da cidade de São Carlos, Lineu Navarro (PT), e do advogado César Pimentel, do departamento jurídico da Apeoesp.

Bebel entregou ofício ao presidente do Tribunal de Justiça, em que aponta o crescimento da violência contra as mulheres no Estado de São Paulo e especificamente tanto em Piracicaba, como São Carlos e Lorena. “Fomos tratar da proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Os casos de feminicídios em algumas cidades do interior têm sido acima da média no estado. É preciso entender as causas e adotar políticas públicas eficazes para salvar a vida das mulheres”, destaca.

Diante do quadro de crescimento da violência contra as mulheres, Bebel conta que o seu mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decidiu entregar ofício pedindo a instalação de anexos dos cartórios em Piracicaba, São Carlos e Lorena, para tratar da violência contra a mulher.