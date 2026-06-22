Câmara Municipal de Piracicaba realiza, nesta terça-feira (23), às 19h30, no Salão Nobre “Helly de Campos Melges”, reunião solene em comemoração ao Dia Municipal do Karate-Do, Dia Municipal do Judô e Dia Municipal da Comunidade Japonesa. A solenidade foi proposta através do requerimento 292/2026, de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB). As datas comemorativas estão previstas nos decretos legislativos 60/2014, 55/2018 e 6/1999.
A celebração da comunidade japonesa pela Câmara é a mais antiga e a solenidade ocorre anualmente na semana em que foi instituído o dia municipal – 18 de junho. Por similaridade, as comemorações referentes às artes marciais serão incluídas na mesma reunião solene. Pela data, serão homenageados Akihiko Ando, Areadne Aquemi Komastu e Raquel Cristina de Oliveira Kobayashi.
O Dia Municipal do Judô faz referência à arte marcial praticada como esporte de combate e fundada por Jigoro Kano em 1882. Os seus principais objetivos são fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada, além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. Com milhares de praticantes e federações espalhados pelo mundo, o judô se tornou um dos esportes mais praticados. Sua técnica utiliza basicamente a força e equilíbrio do oponente contra ele. A vitória, segundo seu mestre fundador, representa um fortalecimento espiritual. Na solenidade, haverá homenagem a Henrique Carlos Serra Azul Guimarães.
Já o Karate-Do é um sistema de luta ofensiva e desarmada que, como todas as artes marciais orientais, está intimamente ligada ao espírito do Zen-Budismo. Karate-Do, em uma tradução literal significa “caminho das mãos livres”. No começo do século XVII o Karate foi introduzido no Japão e chegou ao Brasil com os imigrantes japoneses, em 18 de junho de 1908, quando o navio Kasato Maru aportou em Santos. Durante décadas, professores vindos do Japão ensinavam a “arte da mão vazia” aos jovens descendentes nikkeis e brasileiros. Atualmente, existem milhares de praticantes no país e, em Piracicaba, é possível verificar a existência de dezenas de Dojos (academias), ensinando a importância da disciplina e determinação não aplicadas somente ao esporte, mas também no dia a dia. Os homenageados pela arte marcial serão Clodoaldo Henrique Inácio Pires, Marco Antônio Campos e Mauzler Paoli.
Durante a solenidade, também serão entregues as moções de aplausos 145/2026 e 156/2026 aos atletas Wellington Felipe da Silva Serri e Gabriel Yudi Chinen, pelas trajetórias no Kobudo, arte marcial tradicional japonesa focada no manuseio de armas antigas.