Câmara Municipal de Piracicaba realiza, nesta terça-feira (23), às 19h30, no Salão Nobre “Helly de Campos Melges”, reunião solene em comemoração ao Dia Municipal do Karate-Do, Dia Municipal do Judô e Dia Municipal da Comunidade Japonesa. A solenidade foi proposta através do requerimento 292/2026, de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB). As datas comemorativas estão previstas nos decretos legislativos 60/2014, 55/2018 e 6/1999.

A celebração da comunidade japonesa pela Câmara é a mais antiga e a solenidade ocorre anualmente na semana em que foi instituído o dia municipal – 18 de junho. Por similaridade, as comemorações referentes às artes marciais serão incluídas na mesma reunião solene. Pela data, serão homenageados Akihiko Ando, Areadne Aquemi Komastu e Raquel Cristina de Oliveira Kobayashi.

O Dia Municipal do Judô faz referência à arte marcial praticada como esporte de combate e fundada por Jigoro Kano em 1882. Os seus principais objetivos são fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada, além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. Com milhares de praticantes e federações espalhados pelo mundo, o judô se tornou um dos esportes mais praticados. Sua técnica utiliza basicamente a força e equilíbrio do oponente contra ele. A vitória, segundo seu mestre fundador, representa um fortalecimento espiritual. Na solenidade, haverá homenagem a Henrique Carlos Serra Azul Guimarães.