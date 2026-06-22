A comissão técnica e os jogadores da seleção do Irã deixaram uma carta escrita à mão no vestiário após o empate contra a Bélgica. A mensagem foi encontrada depois da partida disputada em Los Angeles e chamou a atenção pelo conteúdo direcionado aos anfitriões e aos torcedores iranianos.

No texto, os integrantes da delegação agradeceram a recepção recebida na cidade norte-americana e destacaram o apoio dos iranianos durante a participação da equipe na competição.

A carta faz referência à história do país e ressalta valores como paz, respeito e amizade entre os povos.