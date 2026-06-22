A comissão técnica e os jogadores da seleção do Irã deixaram uma carta escrita à mão no vestiário após o empate contra a Bélgica. A mensagem foi encontrada depois da partida disputada em Los Angeles e chamou a atenção pelo conteúdo direcionado aos anfitriões e aos torcedores iranianos.
No texto, os integrantes da delegação agradeceram a recepção recebida na cidade norte-americana e destacaram o apoio dos iranianos durante a participação da equipe na competição.
A carta faz referência à história do país e ressalta valores como paz, respeito e amizade entre os povos.
"Da antiga Pérsia de milhares de anos atrás ao Irã civilizado de hoje, o espírito do Irã permanece vivo e inabalável. Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade. Obrigado, Los Angeles, pela sua hospitalidade. E obrigado a todos os iranianos que deram seu coração, voz e alma pelo Irã ao longo desses 180 minutos. Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações", dizia a mensagem.
A iniciativa repercutiu entre torcedores e usuários das redes sociais, que compartilharam imagens da carta após sua divulgação. A mensagem também destacou o reconhecimento da delegação ao apoio recebido durante a passagem pela cidade.
O empate diante da Bélgica encerrou a participação da equipe iraniana na competição. Antes de deixar o local, atletas e membros da comissão técnica optaram por registrar o agradecimento de forma escrita, deixando a mensagem no vestiário utilizado pela seleção.
O gesto foi interpretado por muitos torcedores como uma forma de reconhecimento à recepção recebida durante o torneio e ao apoio demonstrado pela comunidade iraniana presente nos Estados Unidos.