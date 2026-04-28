A Prefeitura de Piracicaba publicou um novo edital para contratação de empresa responsável pelo sistema de fiscalização eletrônica de trânsito no município, com valor estimado em R$ 21,25 milhões e previsão de contrato inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado. O novo processo substitui uma licitação anterior, anulada em 2025 após questionamentos do TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

De acordo com o edital, a empresa vencedora deverá prestar um conjunto de serviços, que inclui monitoramento eletrônico, controle de velocidade, fiscalização de avanço de sinal vermelho, restrição veicular com classificação de veículos, captura de imagens e processamento das infrações.

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