A Prefeitura de Piracicaba estuda novo processo para contratação de empresa que possa revitalizar o Parque do Mirante. Esta ação se dá porque não houve interessados da iniciativa privada para revitalização, gestão, operação restauração, manutenção, modernização e conservação do Parque do Mirante, do Aquário Municipal e do Elevador Turístico Alto do Mirante. Diante disso, agora o plano é que a mesma empresa responsável pelo projeto de requalificação da Rua do Porto apresente uma proposta para o Parque do Mirante, que é um dos principais pontos turísticos do município e que sofreu danos em dezembro de 2025, após forte chuva na cidade.

“O custo da reparação aos danos provocados está avaliado em torno de R$ 300 mil. Isto se refere apenas à reparação do que foi afetado, mas sabemos que o Parque do Mirante necessita de uma intervenção maior, para que os piracicabanos e turistas possam aproveitar o local da melhor maneira e com segurança, portanto, já que o resultado da PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) foi deserto, estamos buscando outra alternativa. Já fizemos reuniões e visita técnica com a empresa responsável pela revitalização da Rua do Porto, para que, então, possam nos apresentar um projeto para o Mirante”, explicou a titular da Secretaria Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia.

Segundo a secretária, o intuito é que o projeto una elementos que constam no edital de concorrência proposto pela Prefeitura - e que não teve interessados -, com aspectos do projeto de revitalização da Rua do Porto. “Desta forma, será possível que ambos os espaços tenham referências visuais entre eles, mas claro que respeitando a singularidade e identidade de cada local, e também nível de qualidade”, disse Clarissa.