A Prefeitura de Piracicaba estuda novo processo para contratação de empresa que possa revitalizar o Parque do Mirante. Esta ação se dá porque não houve interessados da iniciativa privada para revitalização, gestão, operação restauração, manutenção, modernização e conservação do Parque do Mirante, do Aquário Municipal e do Elevador Turístico Alto do Mirante. Diante disso, agora o plano é que a mesma empresa responsável pelo projeto de requalificação da Rua do Porto apresente uma proposta para o Parque do Mirante, que é um dos principais pontos turísticos do município e que sofreu danos em dezembro de 2025, após forte chuva na cidade.
“O custo da reparação aos danos provocados está avaliado em torno de R$ 300 mil. Isto se refere apenas à reparação do que foi afetado, mas sabemos que o Parque do Mirante necessita de uma intervenção maior, para que os piracicabanos e turistas possam aproveitar o local da melhor maneira e com segurança, portanto, já que o resultado da PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) foi deserto, estamos buscando outra alternativa. Já fizemos reuniões e visita técnica com a empresa responsável pela revitalização da Rua do Porto, para que, então, possam nos apresentar um projeto para o Mirante”, explicou a titular da Secretaria Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia.
Segundo a secretária, o intuito é que o projeto una elementos que constam no edital de concorrência proposto pela Prefeitura - e que não teve interessados -, com aspectos do projeto de revitalização da Rua do Porto. “Desta forma, será possível que ambos os espaços tenham referências visuais entre eles, mas claro que respeitando a singularidade e identidade de cada local, e também nível de qualidade”, disse Clarissa.
Entre os elementos que compuseram o edital de concorrência proposto pela Prefeitura para o Parque do Mirante estavam: reforço das estruturas de encosta, revitalização, jardinagem, estacionamento, quiosques, playground, fonte, banheiros, academia ao ar livre, mall de lojas e restaurante, adaptação do local para recepção de shows ao ar livre, instalação de piso tátil, revitalização e ampliação do sistema de iluminação, compra de bicicletas para criação de atrativo turístico, entre outras.
Conforme Clarissa, após o envio do projeto de revitalização do Parque do Mirante ao Executivo, ele também será apresentado em audiência pública e disponibilizado para consulta da população e também conselhos municipais. “O Parque do Mirante é muito importante para os piracicabanos e turistas e não passa por uma grande reforma ou recuperação há pelo menos 12 anos. E é por isso que estamos nos dedicando a buscar maneiras de fazer com que este espaço volte a encantar quem o visita”, afirmou a secretária, acrescentando que será mantida a gratuidade para entrada ao Parque do Mirante.
HISTÓRIA – Foi no século XIX que o Barão de Rezende mandou construir um mirante para o Salto em suas terras. Entre as décadas de 1910 e 1930, os piracicabanos passaram a frequentar o local para piqueniques e caminhadas. Em agosto de 1962, o local foi reinaugurado, com iluminação a mercúrio do bosque do Mirante e também ampliado, com construção de balaustrada (guarda-corpo composto por pequenas colunas) e muros de arrimo e de pedra e fonte luminosa. Houve, ainda, plantio de novas árvores, ajardinamento, construção de plataformas e do mirante. Em 1978, ao lado direito da entrada principal, foi instalado um mural de mosaico, com elementos da história de Piracicaba, como canaviais, o rio e a Noiva da Colina, de autoria da artista plástica Clemência Pizzigatti e um grupo de artistas plásticos e alunos de escolas estaduais da cidade.