Mais do que relembrar um episódio histórico, a data foi estrategicamente utilizada para transformar um movimento regional — a Inconfidência Mineira — em símbolo nacional de resistência e liberdade.

O 21 de abril, marcado pela execução de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, segue como uma das datas mais simbólicas do calendário brasileiro. Oficializado como feriado logo após a Proclamação da República, o dia foi incorporado à memória nacional como parte de um esforço político para criar identidade e coesão em um país recém-saído da monarquia.

Com a queda do Império, o Brasil precisava de novos heróis que não estivessem associados à Coroa portuguesa. Nesse contexto, Tiradentes foi resgatado como figura central por representar oposição ao domínio colonial. Sua origem mais humilde, em comparação aos demais inconfidentes, e a ausência de herdeiros políticos facilitaram a construção de uma imagem pública sem disputas.

Outro elemento decisivo foi sua execução. Enquanto outros participantes do movimento receberam punições mais brandas, Tiradentes foi condenado à morte, o que reforçou a narrativa de sacrifício. Ao longo do tempo, sua imagem passou a ser associada à de um mártir, com representações visuais que remetiam a figuras religiosas, ampliando seu apelo simbólico.

De condenado pela Coroa a herói da República

Durante o período imperial, Tiradentes era visto como traidor. Essa leitura mudou com a chegada da República, que reinterpretou sua trajetória como a de um precursor da liberdade no país. A oficialização do feriado em 21 de abril, data de sua morte em 1792, consolidou essa nova visão.