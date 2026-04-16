O 21 de abril, marcado pela execução de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, segue como uma das datas mais simbólicas do calendário brasileiro. Oficializado como feriado logo após a Proclamação da República, o dia foi incorporado à memória nacional como parte de um esforço político para criar identidade e coesão em um país recém-saído da monarquia.
Mais do que relembrar um episódio histórico, a data foi estrategicamente utilizada para transformar um movimento regional — a Inconfidência Mineira — em símbolo nacional de resistência e liberdade.
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Um símbolo construído para unir o país
Com a queda do Império, o Brasil precisava de novos heróis que não estivessem associados à Coroa portuguesa. Nesse contexto, Tiradentes foi resgatado como figura central por representar oposição ao domínio colonial. Sua origem mais humilde, em comparação aos demais inconfidentes, e a ausência de herdeiros políticos facilitaram a construção de uma imagem pública sem disputas.
Outro elemento decisivo foi sua execução. Enquanto outros participantes do movimento receberam punições mais brandas, Tiradentes foi condenado à morte, o que reforçou a narrativa de sacrifício. Ao longo do tempo, sua imagem passou a ser associada à de um mártir, com representações visuais que remetiam a figuras religiosas, ampliando seu apelo simbólico.
De condenado pela Coroa a herói da República
Durante o período imperial, Tiradentes era visto como traidor. Essa leitura mudou com a chegada da República, que reinterpretou sua trajetória como a de um precursor da liberdade no país. A oficialização do feriado em 21 de abril, data de sua morte em 1792, consolidou essa nova visão.
Hoje, historiadores apontam que a Inconfidência Mineira teve caráter mais elitista do que popular, o que relativiza a ideia de um movimento amplamente representativo. Ainda assim, o legado de Tiradentes permanece como ferramenta de ensino e reflexão sobre como símbolos nacionais são construídos: muitas vezes, a partir de interesses políticos e contextos históricos específicos.